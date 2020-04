Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul continua sa faca victime intre cadrele medicale din Romania. Sambata seara, Ministerul Sanatații a anunțat moartea unei asistente medicale din Brașov, care s-a stins chiar pe patul de spital.

- O asistenta medicala in varsta de 52 de ani, care a murit, azi-dimineața, in jurul orei 2.00, la o unitate spitaliceasca din București, acolo unde a fost dusa acum 3 zile, in stare grava, cu elicopterul. Informatia a fost confirmata de Ministerul Sanatatii."Ministerul Sanatații confirma decesul…

- Pe data de 19 martie, asistenta a intrat in izolare alaturi de alti 22 de colegi, imediat dupa ce unul dintre pacienti a iesit pozitiv. Este vorba de primul deces cu Covid-19 din Romania. Primaria Filiasi a hotarat sa achizitioneze teste rapide de depistare a virusului, chiar daca acestea nu sunt acceptate…

- Ministerul Apararii Nationale, Romania: „In numele lor, ne cerem scuze, Mihaela! Pentru unii ești erou. Pentru alții, insa, nu conteaza ca iți pui viața in pericol pentru a-ți salva pacienții, conteaza doar ca … vii acasa la finalul turei. Mihaela este asistenta medicala in Galați, la Spitalul Boli…

- Romania va beneficia de peste 500 de milioane de euro din fonduri europene pentru asigurarea accesului la apa curata si asistenta medicala, proiecvte de care ar umra sa beneficieze peste 700.000 de locuitori, a decis marti Comisia Europeana. Pentru locuitorii din sud-vestul Romania va fi asigurat accesul…

- Imaginea cu trupul neinsuflețit lasat pe un hol, la Spitalul Universitar de Urgența București a adus o sancțiune pentru unitatea medicala, potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Sanatații.