- Va reamintim ca, ieri, Grupul de Comunicare Strategica – GSC a anunțat un deces ca fiind cauzat de coronavirus, survenit la o asistenta medicala, in varsta de 45 de ani, care nu suferea de alte boli. Va spuneam ca ciudat este faptul ca victima, deși doua teste i-au ieșit negative, in anunțul de ieri,…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza despre inregistrarea altor 2 decese provocate de Covid-19. Unul din decese este asistenta m edicala din Spitalul Raional Cahul, care pana acum nu era confirmata de MSMPS.

- Un medic din Constanța a fost ucis din cauza COVID-19, anunța Ministerul Sanatații. Este primul medic din Romania care iși pierde viața din cauza virusului. Barbatul in varsta de 62 de ani a fost medic cu specitalitea medicina interna, in cadrul Spitalului Județean de Urgența Constanța, pana pe 6 aprilie…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța un nou deces in randul cadrelor medicale din cauza COVID-19. Este vorba despre o asistenta, in varsta de 42 de ani, din Țandarei, oraș introdus de autoritați in carantina din cauza raspandirii coronavirusului. Este cel de al treilea deces in randul cadrelor medicale.

- Grupul de Comunicare Strategica ofera detalii cu privire la decesul asistentei medicale din orașul Țandari, devenit focar de infecție cu COVID-19 dupa ce mai mulți romani s-au intors din Diaspora in Ialomița de teama noului virus.Citește și: OFICIAL Avem voie sa mergem la parinți și la biserica…

- Senatorii au votat, miercuri, proiectul PSD care prevede acordarea pensiei de urmas rudelor cadrelor medicale decedate din cauza COVID-19. Pensia pe care o vor primi de la stat este 75% din salariul pe care cadrul medical il avea in momentul decesului.

- Potrivit proiectului pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva Covid - 19, "la decesul unui cadru medical, Ministerul Sanatatii acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces dupa caz un ajutor suplimentar…