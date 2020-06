Stiri pe aceeasi tema

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 189 noi cazuri de imbolnavire Sursa articolului: Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 in Romania se apropie de 20.500. Situația pe județe a fost actualizata Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 325 de noi cazuri de COVID-19 in Romania. Numarul total al persoanelor infectate ajunge la 13.837, dintre care peste 3.000 sunt in Suceava. In țara au fost inregistrate 827 decese și 5.454 vindecați. Potrivit GCS,…

- Inca patru oameni cu COVID-19 și alte afecțiuni au decedat in Romania, conform Grupului de Comunicare Strategica. Țara noastra ajunge la 318 decese. A murit și un șofer de TIR din Suceava, care s-a intors din Anglia. Un barbat de 56 ani din județul Suceava, șofer de TIR, cu simptomatologie aparuta din…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 12 aprilie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 6.300 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 852 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana…

- Bilanțul morților cauzate de COVID-19 a ajuns in Romania la 133, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Comunicarile oficiale care prezinta fiecare caz cu varsta, loc, data testarii, data decesului si comorbiditati au "sarit" insa de la 122 de decese la 127. Decesele 123, 124, 125 si 126 au…

- Pana astazi, 23 martie, in Romania, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 143 de noi cazuri de imbolnavire. Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv,…

- Inca șase persoane au fost diagnosticate cu noul coronavirus in Romania, inclusiv un copil de 1 an, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Cele șase noi cazuri sunt urmatoarele: Cazul 90 - Femeie de...