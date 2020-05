Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al institutului national de statistica ISTAT din Italia arata ca numarul deceselor inregistrate in Italia in luna martie a acestui an a fost cu 49,4% mai mare decat in aceeasi perioada a altor ani, scrie Mediafax.Raportul a fost intitulat Impactul Epidemiei COVID-19 asupra mortalitatii…

- Guvernul libanez a anuntat marti ca nu a inregistrat niciun nou caz de COVID-19 in ultimele 24 de ore, pentru prima data dupa exact doua luni de la confirmarea primului caz si la mai mult de o luna de cand Libanul isi mentine frontierele inchise si aplica masuri de izolare a populatiei, transmite…

- Numarul oficial al deceselor provocate de COVID-19 a ajuns, sambata, la 20.043 in Spania. Aceasta este a treia cel mai puternic afectata țara, la nivel global, din cauza pandemiei, locurile fruntașe fiind ocupate de SUA și Italia, potrivit datelor statistice publicate pe site-ul worldometers.info.Citește…

- Pandemia de coronavirus a dus la reducerea drastica a poluarii din marile metropole europene. Italia, Spania și Franța, principalele state lovite de Covid-19, au inregistrat niveluri de poluare cu mult sub cele obișnute, scrie BBC.

- Peste trei miliarde de oameni din toata lumea au intrat sambata intr-un nou weekend de carantina in fața raspandirii din ce in ce mai rapide a coronavirusului, care a ucis deja 27.000 de oameni la nivel global. SUA au devenit epicentrul pandemiei, informeaza Hotnews . Aproape 600.000 de oameni erau…

- "Nu putem folosi Covid-19 pentru a concedia incepand de astazi", a indicat, intr-o conferinta de presa ministrul Muncii Yolanda Diaz, membra a Partidului de stanga radicala Podemos, care guverneaza in coalitie cu socialistii lui Pedro Sanchez. Aceasta interdictie a concedierilor a fost ceruta…

- Bilantul pandemiei a depasit nivelul de 16.000 de morti la nivel mondial si se inregistreaza peste 367.000 de cazuri de coronavirus, conform cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri…

- De departe, Italia e țara cea mai afectata de epidemia de coronavirus. Se pare ca medicii din Italia nu au diagnosticat la timp primul caz de COVID 19. Giuseppe Remuzzi, directorul Institutului de Cercetare in Farmacie Mario Negri, spune ca pacientul 0 din Italia ar fi putut aparea undeva in luna…