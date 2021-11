Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 32 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 55 persoane. Din totalul celor 619 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 193 pacienți sunt diagnosticați…

- Morgile spitalelor din Capitala nu mai fac fața numarului mare de decese ale pacienților infectați cu coronavirus, motiv pentru care, Arhiepiscopia București a anunțat ca pune la dispoziție capelele de exterior din cadrul spitalelor, capelele mortuare din apropiere și capelele cimitirelor parohiale.…

- Arhiepiscopia Bucurestilor anunta, sambata seara, ca pune la dispozitia spitalelor capelele de exterior din cadrul spitalelor, capelele mortuare de la parohiile din imediata apropiere si capelele cimitirelor parohiale.

- Morgile spitalelor din Capitala nu mai fac fața numarului mare de decese ale pacienților infectați cu coronavirus, motiv pentru care, Arhiepiscopia București a anunțat ca pune la dispoziție capelele de exterior din cadrul spitalelor, capelele mortuare din apropiere și capelele cimitirelor parohiale.

- Imaginea postata pe retelele de socializare de prefectul Silviu Cosa este dintr un spital din Constanta. El mai trage un semnal de alarma cu privire la numarul ridicat de decese inregistrat in judetul Constanta, in luna octombrie. Comparativ cu luna precedenta, de doua ori mai multe persoane s au stins…

- Fostul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca nu ințelege de ce romanii refuza in numar mare sa se vaccineze anti-COVID-19, in condițiile in care exista o „arma” eficace impotriva coronavirusului: vaccinarea.„Nu mai suntem goi in fața bolii, așa cum eram la inceputul…

- Suferința provocata de COVID nu tine cont de varsta. Iar in spitale, lupta se duce deopotriva pentru adulți și copii. Unii pacienți au doar cateva luni și și-au inceput viata conectați la aparate.

- Moarte suspecta intr-o familie dintr-o localitate ieseana. O fetita de doi ani a murit la 5 zile dupa ce mama a adus-o inconstienta la spital. Femeia spune ca fetița s-a inecat in cada cu apa, insa medicii au descoperit pe corpul ei urme de lovituri.