- O tanara, in varsta de 16 ani, a fost gasita ascunsa intr-o autoutilitara condusa de prietenul sau, in timp ce incerca sa iasa din tara prin Vama Petea, informeaza, luni, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei.Potrivit sursei citate, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Un roman in varsta de 36 de ani a murit, luni, in timp ce incerca sa treaca din Ungaria in Romania prin Vama Petea, informeaza Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei.„In PTF Petea, la ora 15,00, in zona Punctului de trecere, pe teritoriul maghiar, a fost observat…

- Trei cetateni ucraineni care intrasera ilegal in Romania au fost depistati, sambata, in zona Vaserului, informeaza Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei. Cei trei erau inarmați și s-au ratacit.

- In data de 17 iunie, la nivelul STPF Maramureș s-a declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigari, in zona de responsabilitate. Astfel, la ora 7.30, polițiștii de frontiera maramureșeni au oprit in trafic pentru control un autoturism marca Audi, inmatriculat in Romania. ”Cu ocazia verificarilor…

- Trei cetateni ucraineni care intrasera ilegal in Romania au fost depistati, sambata, in zona Vaserului, informeaza Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei.

- Tranzitul persoanelor prin vamile Petea si Urziceni de la frontiera cu Ungaria a fost intrerupt luni dupa-amiaza din cauza unor disfunctionalitati la sistemul informatic maghiar, informeaza Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei."Din cauza unor disfunctionalitati…

- Un șofer din Maramureș s-a prezentat la frontiera cu Ungaria deși era baut bine. L-au simțit și polițiștii de frontiera, care nu l-au lasat sa iasa pana nu se trezește din beție, cel puțin. Dar acum are și alte probleme. Polițiștii de frontiera care au efectuat controlul documentelor au constatat ca…