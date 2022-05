Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Poliției Hunedoara, accidentul s-a produs in apropierea localitații Maceu.Pompierii au extras cele 2 victime. O femeie de 42 de ani, șoferul mașinii, a suferit leziuni grave și a fost transportata de urgența la spital, potrivit Renașterea Banațeana .Pentru pasagera din dreapta, o femeie in…

- O femeie a murit și alta a fost ranita grav, intr-un accident rutier produs vineri pe DN 66, in apropierea localitații Maceu, județul Hunedoara, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un cap de pod. Potrivit Poliției Hunedoata, mașina a intrat intr-un cap de pod de pe marginea DN 66, in apropiere de…

- Percheziții ale polițiștilor timișoreni de la transporturi in Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș și Satu Mare. Oamenii legii au descins, marți și miercuri, in 20 de locații, intr-un dosar deschis pentru infracțiunea de folosire a funcției pentru favorizarea unei persoane. Vizat ar fi un fost director…

- Un tanar de 22 de ani a murit intr-un accident produs miercuri dimineața pe un drum județean din Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul a avut loc pe DJ 687. Un tanar de 22 de ani, din Deva, in timp ce conducea o mașina pe banda a doua de circulație, a patruns pe sensul opus de […] Articolul…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara va realiza, luna aceasta, recensamantul de circulație rutiera. Sunt vizate autostrazile de pe raza judetelor Alba, Arad, Hunedoara si Timis, precum si o parte din drumurile nationale aflate in: Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis. Numaratoarea autoturismelor…

- O persoana a murit si alta a fost grav ranita intr-un accident in care au fost implicate trei trei autovehicule, produs pe DN 2E, joi, pe raza localitatii Cornu Luncii, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, in accident au fost implicate…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a urcat baut si drogat la volan si a circulat cu o viteza de 222 de kilometri pe ora pe Drumul National 68 Hateg – Caransebes, in afara localitatii Hateg, a transmis adevarul.ro. Șoferul din Hunedoara s-a ales cu o amenda usturatoare și cu permisul reținut. „Conducatorul…

- Un copil de opt ani a murit si alti cinci copii, cu varste cuprinse intre 5 si 13 ani, au fost raniti, dupa ce un autoturism s-a rasturnat, duminica, intr-un sens giratoriu de pe DN 79, in judetul Arad. Soferul, un barbat de 44 de ani din judetul Bihor, conducea un autoturism cu sapte locuri […]