Decembrie, ieși din aprilie! Iarnă se lasă… greu! ANM avertizeaza ca, incepand din aceasta noapte, va intra in vigoare un cod galben de precipitații semnificative, ninsori, intensificari ale vantului și vreme deosebit de rece in mare parte a țarii. De asemenea, un cod portocaliu de ninsori abundente este anunțat pentru Carpații Meridionali și sudul Carpaților Orientali in special la altitudini de peste 1400 […] The post Decembrie, ieși din aprilie! Iarna se lasa… greu! appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

