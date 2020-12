Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii de la pompe funebre nu mai sunt nevoiti sa aseze decedatii cu COVID-19 in sicrie, in curtea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, unde trupurile in saci negri erau luate din cele doua containere de langa morga de fata cu pacientii care asteptau la mica distanta, la coada, ca sa se testeze…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ), Daniela Cimpean, anunta ca nu se mai infiltreaza apa in containerele situate in curtea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sibiu, langa Unitatea de Primiri Urgente, unde s-a construit un acoperis peste aceste containere in care sunt saloane cu pacienti…

- Containerele amenajate pentru pacienții cu Covid-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) Sibiu au intrat in vizorul Direcției Naționale Anticorupție Alba Iulia, care a deschis și un dosar penal, a anunțat directorul militar al spitalului, lr. Col. Constantin Marinel Vlase. “Avand in vedere…

- O noua situație ingrijoratoare in județul Sibiu. Morga Spitalului Clinic de Urgența (SCJU) nu mai face fața deceselor cauzate de Covid-19, motiv pentru care trupurile pacienților care mor vor fi depuse intr-un container, al doilea, situate in curtea unitații medicale. Cel de-al doilea container este…

- Situație grava in Arad. Spitalele din județ nu mai au locuri la Terapie Intensiva (ATI) pentru bolnavii de coronavirus. Conducerea Direcției de Sanatate Publica (DSP) avertizeaza ca zilnic sunt situații in care pacienții aflați in stare grava așteapta sa se elibereze un pat. Șeful DSP Arad, Horea Timiș,…

- Pacientii suspecti sau confirmati pozitiv cu SARS CoV-2 nu vor mai astepta in ploaie in fata Unitatii de Primiri Urgente (UPU) ca sa fie consultati de un medic al Spitalului Clinic Judetean din Sibiu, ci vor fi adapostiti in doua corturi, informeaza un comunicat de presa al Prefecturii, potrivit…