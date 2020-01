Decebalus, ești bine? Recunosc, nu sunt prieten pe feizbuc cu șeful poliției gorjene Decebalus Supremus și nici nu ma intereseaza ce posteaza șefii instituțiilor statului pe conturile personale de pe rețelele de socializare, insa mi-a fost atrasa atenția de colegi ca ne-a luat la pepulis milițistul șef. Pe noi, pe GorjDomino. Inițial, am crezut ca i-a furat cineva parola de la feizbuc lu’ Decebalus, cand culegatorii sai de scame nu erau pe faza, și face caterinca pe contul lui. Sa explic: pe 14 și 15 ianuarie a.c., Gorj Domino a publicat doua articole (nu au fost scrise de mine) despre sigilarea…… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier la intersecția strazilor Calarași cu Meteor, din Targu Jiu. Din primele informații au fost implicate doua autoturisme și ar fi doua victime. Revenim cu detalii! Articolul Accident cu doua victime pe strada Meteor din Targu Jiu! apare prima data in…

- Ludovic Orban a fost intrebat, luni, de jurnalisti, daca a facut demersuri pentru inlocuirea lui Tudorel Toader din Comisia de la Venetia. "Recunosc ca ne-am gandit, dar pana acum n-am facut niciun demers. Ar putea sa renunte la epistola, ar putea sa se duca sa comunice cu colegii sai (...) Inca nu…

- Un submarin cu doua tone de cocaina la bord a fost descoperit de polițiști, in Spania. Raidul a fost facut de catre forțele de ordine la bordul unui submarin. Doi barbați au fost reținuți, iar a treia a reușit sa scape. Conform surselor din cadrul anchetei, submarinul a fost depistat pe coasta de nord-vest…

- "In realitate, pentru un presedinte in functie, suspendarea este un joc facil si cu castig clar. Asta ca sa fim foarte lamuriti. Deci de temut n-am avut de ce sa ma tem. Ba chiar au fost etape in care recunosc ca mi-ar fi convenit, fiindca ar fi luat un pic din elanul PSD si probabil m-ar fi ajutat…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier cu un autoturism care a pierdut controlul volanului și a ieșit in afara parții carosabile, pe centura, spre Iezureni. Articolul Accident pe centura Targu Jiu! FOTO apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Europarlamentara Clotilde Armand a spus ca a plans dupa ce a vazut imaginile de la Colectiv publicate de Libertatea, adaugand ca nu poate uita asigurarile pe care le dadeau autoritațile atunci. ”Am vazut și eu filmarile secrete de la Colectiv publicate de Libertatea. Recunosc ca mi-au dat lacrimile”,…

- ISU Gorj a intervenit pentru stingerea unui incendiu manifestat la acoperișul Caminului Cultural din localitatea Polovragi, cu doua autospeciale din cadrul GI Novaci și o autospeciala a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenta. Articolul Acoperișul Caminului CULTURAL din Polovragi a luat FOC!…