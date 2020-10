Stiri pe aceeasi tema

- Decebal Fagadau a anuntat ca si-a dat demisia din PSD, intr-un mesaj publicat pe Facebook."Dragii mei,Astazi am aflat din presa ca DNA m-a trimis in judecata intr-un dosar in care sunt acuzat de o fapta pentru care nu ma fac vinovat. Am primit vestea in timp ce imi completam dosarul…

