Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de gimnaziu si liceu din Grecia au ramas acasa luni, in virtutea masurilor de carantina din aceasta tara, urmand primele lor cursuri online in pofida problemelor de conexiune la internet, in prima zi de revenire la invatamantul la distanta, in speranta de a opri raspandirea pandemiei de coronavirus,…

- Toti elevii gorjeni care au depus cereri pentru ajutorul financiar „Bani de Liceu” au fost declarati eligibili de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Astfel, cei 2516 liceeni care provin din familii defavorizate de la nivelul...

- In numele nevoii de educație, zeci de voluntari din Timișoara fac tot ce pot sa le duca un calculator sau un laptop copiilor din familii defavorizate pentru a putea participa la cursuri online. Repara echipamente IT, instaleza aplicații și apoi le distribuie.

- Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova a inchis de azi cursurile cu prezența fața in fața la clasele de gimnaziu și elevi. Scenariul roșu a fost aplicat din aceasta dupa-amiaza, ca urmare a apariției unor cazuri de coronavirus in randul elevilor, dar și al cadrelor didactice. Elevii de gimnaziu…

- Repartizarea computerizata se va face in doua etape Ordinul privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021 – 2022 a fost publicat in Monitorul Oficial, repartizarea computerizata a absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat urmand…

- Fundația World Vision Romania atrage atenția ca aproximativ 3 500 de copii care provin din familii defavorizate nu vor putea participa la cursuri din cauza faptului ca nu dispun de resurse digitale. „Din 14 septembrie, circa 3.500 de copii care provin din familii fara posibilitați materiale nu vor putea…