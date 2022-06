Decarbonizarea se amână cu 2 ani. Închiderea termocentralelor pe cărbune, în stand-by Demersurile repetate din ziarul Național, prin care atrageam atenția asupra riscurilor uriașe de dezechilibrare a sistemului energetic național, au avut succes. Autoritațile au ințeles ca, fara termocentralele pe carbune, in condițiile in care nu se pune nimic in loc, securitatea energetica a țarii se afla intr-un mare pericol. Astfel, Ordonanța decarbonizarii adoptata joi de Guvern […] The post Decarbonizarea se amana cu 2 ani. Inchiderea termocentralelor pe carbune, in stand-by first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

