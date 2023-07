Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,31 dolari, sau cu 1,8%, la 73,57 dolari pe baril, in timp ce titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) a fost cotat in crestere cu 1,40 dolari sau cu 2,1%, pana la 69,10 dolari pe baril. Agentia pentru Informatii in Energie (AIE) din SUA a declarat…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a decis sa plafoneze comisioanele interbancare percepute la operațiunile cu cardul de plata. Aceasta masura va duce nemijlocit la scaderea costurilor suportate atat de agenții economici, cat și de consumatorii finali. Astfel, comisioanele interbancare aplicate vor fi…

- Eurostat: Productia si consumul de carbune in UE au crescut. In 2022, productia de carbune in Uniunea Europeana a continuat sa creasca, ajungand la 349 milioane de tone (un avans de 5% comparativ cu anul precedent), in timp ce consumul a urcat la 454 milioane de tone (un avans de 2% comparativ cu…

- La Fabrica de Zahar Bod producția nu va fi reluata nici in acest an, dupa ce nu s-au incheiat contracte cu fermierii din județele Brașov, Covasna și Harghita, anunța Radio Brașov FM. Unitatea de producție va intra in conservare, iar in viitorul apropiat va fi sistata și activitatea de ambalare a zaharului…

- Expansiunea surselor regenerabile și scaderea cererii de energie electrica au facut ca producția de carbune a UE in iarna 2022-2023 sa fie mai scazuta decat in perioada precedenta. Pe masura ce Rusia a redus exporturile de combustibili fosili catre UE in 2022, au existat temeri ca carbunele – care…

- OMV Petrom a anunțat azi, in Raportul privind datele financiare pe primul trimestrul 2023, ca in perioada ianuarie-martie consumul național de gaze naturale a scazut, pana la cel mai mic nivel al acestei perioade din ultimele doua decenii. “Conform estimarilor OMV Petrom, consumul national de gaze naturale…

- Reactorul nuclear finlandez Olkiluoto 3 (OL3), cel mai mare reactor nuclear din Europa, care a fost mult intarziat, va incepe sa produca regulat duminica, a declarat sambata operatorul sau, conform Reuters, scrie Rador.Pornirea reactorului va spori securitatea energetica intr-o regiune in care Rusia…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-28.II.2023, au totalizat 5.157.900 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 351.300 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 3.032.100 tep, in crestere cu 85.300 tep (+2,9%) fata de perioada 1.I-28.II.2022,…