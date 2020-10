Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, transmite un mesaj de condoleante apropiatilor profesorului francez ucis vineri si subliniaza ca Romania si Franta sunt "unite in lupta contra terorii". "Condamn cu fermitate oribilul atac din Conflans-Sainte-Honorine. Condoleante apropiatilor lui…

- Presedintele Parlamentului European (PE), David Sassoli, le-a cerut joi liderilor europeni ca creasca bugetul viitorului cadru financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027 cu 39 de miliarde de euro, pentru a debloca astfel negocierile privind acest buget si fondul de redresare post-pandemie,…

- Urmatoarea sesiune a Parlamentului Europeana, prevazuta între 19 și 22 octombrie, nu va avea loc la Strasbourg din cauza pandemiei de coronavirus, ci va fi organizata în sistem de videoconferința, a anunțat vineri președintele instituției, David Sassoli, potrivit AFP."Anunț…

- Sesiunea Parlamentului European (PE) din luna octombrie va avea loc la Bruxelles din cauza pandemiei, a anunțat președintele David Sassoli, citat de AFP. Lucrarile acestuia se desfașoara, in mod normal,...

- Sesiunea Parlamentului European (PE) de la inceputul lunii octombrie va avea loc la Bruxelles si nu la Strasbourg din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat luni presedintele PE David Sassoli, in pofida unei cereri a presedintelui francez Emmanuel Macron, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Din…

- Franta mizeaza pe o revenire rapida a sesiunilor plenare ale Parlamentul European (PE) la Strasbourg si solicita compensatii sub forma unor evenimente europene suplimentare in capitala alsaciana, a indicat luni secretarul de stat pentru afaceri europene, Clement Beaune, transmite AFP. In conditiile…

- Sesiunea Parlamentului European prevazuta saptamana viitoare la Strasbourg este anulata din cauza riscului sanitar prea mare și va avea loc la Bruxelles, a anunțat marți președintele PE, David Sassoli, potrivit unui comunicat citat de AFP.

- Parlamentul European iși muta sesiunea plenara de la Bruxelles la Strasboug, sediul Parlamentului European. Sesiunea de la Bruxelles a fost anulata din cauza riscurilor prea mari provocate de pandemia de coronavirus. Sesiunea urmeaza sa se ținta in perioada 14-17 septembrie, prima de la izbucnirea pandemiei…