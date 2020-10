Stiri pe aceeasi tema

- Cincisprezece persoane sunt in detentie preventiva in Franta in ancheta antiterorista privind asasinarea profesorului Samuel Paty, la periferia Parisului, de catre un militant islamist, afirma surse judiciare citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Printre…

- Zeci de mii de oameni au iesit in strada, duminica, la Paris si in alte orase din Franta, pentru a-l omagia pe profesorul Samuel Paty, decapitat in urma cu doua zile pentru ca le-a aratat elevilor sai caricaturi ale profetului Mahomed, relateaza AFP.

- Zeci de mii de oameni au iesit in strada, duminica, la Paris si in alte orase din Franta, pentru a-l omagia pe profesorul Samuel Paty, decapitat in urma cu doua zile pentru ca le-a aratat elevilor sai caricaturi ale profetului Mahomed, relateaza AFP, potrivit news.ro.In Place de la Republique,…

- Tânarul rus de origine cecena care vineri a decapitat un profesor ce organizase o dezbatere unde aratase caricaturi cu profetul Mohamed, în apropiere de Paris, se afla legal în Franta si beneficia de statutul de refugiat, a explicat sâmbata procurorul national antiterorist Jean-François…

- Profesorul de istorie și geografie decapitat vineri in regiunea pariziana Conflans Sainte-Honorine primise amenințari in zilele precedente, dupa ce le aratase elevilor sai caricaturi cu profetul Mahomed, scrie BBC, citand presa franceza.

- Autoritațile franceze au mobilizat o prezența masiva a poliției în Paris și au folosit gaze lacrimogene sâmbata în timp ce mișcarea ”vestelor galbene” s-a întors în capitala dupa ce aceasta fusese atenuata din cauza crizei provocate de coronavirus, relateaza…

- Rectorul Marii Moschei din Paris, Chems-Eddine Hafiz, si-a exprimat dorinta, intr-un editorial aparut sambata, ca Charlie Hebdo ''sa continue sa recurga la arta sa'' si si-a explicat decizia de a urmari in justitie, in 2006, publicatia satirica ce publicase caricaturi cu profetul Mahomed,…

- Premierul francez Jean Castex a anuntat o intensificare a controalelor pentru respectarea masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Acesta a inasprit marti tonul in contextul unei „situatii epidemiologice care evolueaza intr-un sens rau“, potrivit Agerpres. Premierul francez Jean Castex…