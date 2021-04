Decapitarea lui Voiculescu. Prea târziu Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare din funcție a lui Vlad Voiculescu. Un gest necesar, dar venit prea tarziu. A fost nevoie de cateva luni ca sa-și dea seama ca ministrul cu studii absolvite pe o chitanța de mana nu are ce cauta la Sanatate. Putea sa-i vada palmaresul inainte de a depune juramantul. […] The post Decapitarea lui Voiculescu. Prea tarziu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

