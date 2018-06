Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos le-a raspuns celor care il critica, afirmand miercuri, in timpul unei dezbateri organizate la Sibiu, ca nu este "somer de lux" si nu se afla "in treaba" cu Platforma Romania 100. "Eu vreau sa fiu cu sufletul impacat ca acum, nu maine sau poimaine, acum fac tot ce…

- Decanul Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din Bucuresti, Mihai Coman, a primit miercuri titlul academic Doctor Honoris Causa din partea Universitatii din Craiova, in cadrul unei ceremonii ce s-a desfasurat in Aula „Regele Mihai I“ al Romaniei. La eveniment ...

- Procurorul-șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a spus miercuri ca dosarul mai vechi de 11 ani care l-a nemulțumit pe ministrul Justiției este doar o cauza din cele 24.000 la care 210 procurori lucreaza și ca, deși s-au cheltuit mulți bani in ancheta, exista sechestre de sute de milioane de euro.Horodniceanu:…

- Prof. univ. dr. Mihai Coman, Decanul Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii a Universitatii din Bucuresti, a afimat miercuri ca indiferent de obiectul de cercetare pe care l-a abordat de-a lungul carierei sale stiintifice, in tot ce a facut, a gandit in spiritul antropologiei culturale,…

- Liviu Dragnea le raspunde celor care critica infiintarea Fondului Suveran de Investitii. Liderul PSD respinge afirmatiile ca in spatele acestei manevre s-ar afla interese israeliene si chiar rusesti."Astea nu-s acuuatii, sunt niste prostii. Nu au niciun fel de baza. Unii colegi care astazi…

- Fostul premier Dacian Cioloș a reacționat la valul de critici aduse de mai mulți membri PSD in privința absorbției de fonduri europene in timpul mandatului sau. „2016 a fost cel mai performant an, au intrat in țara peste 7 miliarde de euro. Restul e minciuna, propaganda, manipulare și mult scandal”,…

- Cu peste 560.000 de angajati la nivel global, Amazon a devenit unul dintre cei mai mari angajatori din ultimii ani. Insa, presa, angajatii si sindicatele din cateva tari europene il acuza de conditii improprii de munca si salarii foarte mici. Cum raspunde Jeff Bezos, seful Amazon, acestor acuzatii.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, raspunde criticilor aparute dupa ce a anunțat ca urmeaza sa sesizeze Curtea Constituționala (CCR) cu privire la refuzul președintelui Klaus Iohannis de a o revoca din funcție pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.