Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea din Pitești l-a omagiat vineri, 17 septembrie 2021, pe dl prof. univ. dr. ȘTEFAN GAITANARU, caruia i-a conferit titlul onorific de profesor emerit, cu ocazia implinirii a 70 de ani. (Foto: Prof. univ. dr. ȘTEFAN GAITANARU primește distincția din mainile rectorului Dumitru Chirleșan) Citește…

- Universitatea din Pitești l-a omagiat vineri, 17 septembrie 2021, pe dl prof. univ. dr. ȘTEFAN GAITANARU, caruia i-a conferit titlul onorific de profesor emerit, cu ocazia implinirii a 70 de ani. Mai mult de 40 de ani i-a dedicat literelor piteștene, pe care, cu prestigiul sau științific, le-a pus pe…

- Noul an universitar va incepe de la data de 1 octombrie a.c., a anunțat rectorul Universitații din Pitești, Dumitru Chirleșan. Universitatea din Pitești iși va deschide porțile in prima zi din luna octombrie printr-o festivitate care debuta de la ora 10.30 in Piața Primariei. CITEȘTE ȘI: Se fac inscrieri…

- Președintele celor de la FCU Craiova, Marcel Pușcaș, a vorbit despre ședința pe care conducerea clubului a avut-o chiar dupa eșecul de la FC Argeș și a ținut sa precizeze ca Adrian Mutu va continua la echipa, considerandu-l nevinovat de rezultatele slabe inregistrate pana acum. Totul despre FC Argeș…

- Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava dispune de 35 de locuri fara taxa pentru sesiunea de admitere din toamna. Decanul Facultații, Florin Pintescu, a declarat, la Radio Top, ca sint locuri bugetate la urmatoarele programe de licența: Istorie – 3,…

- UPIT acorda burse și studenților inmatriculați pe locuri cu taxa. Vezi cați bani pot primi. Universitatea din Pitești este grijulie cu bobocii ei. Studenților anului I, celor care se vor inmatricula pe locuri cu taxa pana la 30.09.2021, le acordam 500 de burse de sprijin a cate 3000 de lei. “Profitați,…

- Președintele PNL Argeș, deputatul Adrian Miuțescu, candideaza pentru un nou mandat de lider al filialei la Comitetul de coordonare județean de pe 24 iulie. Acesta a declarat, la Antena 3 Pitești, ca echipa sa iși dorește sa dezvolte județul, prin crearea de noi locuri de munca, recupererea instituțiilor…

- # Municipalitatea din Pitești, schimb de experiența și proiecte de colaborare cu delegația Universitații din Bydgoszcz – Polonia Un grup de lectori de la Universitatea de Economie din Bydgoszcz, aflat in vizita de lucru la Universitatea din Pitești in perioada 29.06. – 02.07.2021, a participat la o…