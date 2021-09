Decalogul USR PLUS pentru susţinerea PNDL 3: Criterii similare…

Potrivit documentului care contine conditiile USR PLUS pentru sustinerea PNDL 3, consulat de News.ro, solutiile trebuie obligatoriu reglementate prin chiar OUG-ul de adoptare a programului. Acestea sunt in numar de zece: 1. Filosofie de chetuire similara fondurilor europene (simplificata in implementare) 2. Bugetare defalcata pentru fiecare dintre cele 5 tipuri de investitii 3. Stabilire de indicatori de program 4. Stabilire de criterii generale de eligibilitate si ordinea de importanta a acestora 5. Stabilire de cofinantare 6. Decontare pe baza de costuri unitare…