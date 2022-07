Decalogul prăbușirii stațiunii Mamaia și revenirea Mangaliei Sezonul estival din acest an a adus, oarecum, o premiera in ceea ce privește atractivitatea stațiunilor de pe litoralul romanesc al Marii Negre. Mai exact, faptul ca Mangalia a devenit mult mai atractiva decat Mamaia. Marirea și decaderea De ce Mamaia nu mai este regina Litoralului? Cum a pierdut supremația in fața Mangaliei? Ce s-a facut in Mangalia? Ce s-a intamplat la Mamaia? Sunt doar cateva intrebari la care PUTEREA a incercat sa afle raspunsul pe baza informațiilor publice existente la Mangalia și Mamaia, mai exact la Constanța. Dar, la prima vedere, faptul ca cele șapte stațiuni ale UAT… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali din Mangalia au adoptat un proiect de hotarare, inițiat de primarul Radu Cristian, care vizeaza suspendarea plații tarifului pentru utilizarea locurilor de parcare amenajate in oraș și stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter și Neptun-Olimp, pana la finele sezonului estival.…

- Parcare fara plata, de dragul turiștilor. Consilierii locali din Mangalia au adoptat un proiect de hotarare, inițiat de primarul Radu Cristian, care vizeaza suspendarea plații tarifului pentru utilizarea locurilor de parcare amenajate in oraș și stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter și Neptun-Olimp,…

- Turiștii care petrec vacanța la mare, in stațiunile administrate de Primaria Mangalia, vor fi scutiți de plata parcarii, respectiv de 3 lei/ora pentru autoturisme și de 5 lei/ora pentru autoutilitare. Decizia a fost luata, joi seara, de Primaria din Mangalia.„Am luat aceasta decizie, pentru a impulsiona…

- Consilierii locali din Mangalia, reuniti intr-o sedinta de indata, in cursul zilei de joi, au adoptat un proiect de hotarare, initiat de primarul Radu Cristian, care vizeaza suspendarea platii tarifului pentru utilizarea locurilor de parcare amenajate in oras si statiunile turistice Saturn, Venus, Cap…

- Consilierii locali din Mangalia, reuniti intr o sedinta de indata, in cursul zilei de joi, au adoptat un proiect de hotarare, initiat de primarul Radu Cristian, care vizeaza suspendarea platii tarifului pentru utilizarea locurilor de parcare amenajate in oras si statiunile turistice Saturn, Venus, Cap…

- Berbec Aspectele de astazi vor ca tu sa iți scoți in evidența puterea personala și sa lași in urma acele frici legate de anumite schimbari care se pot produce in viața ta. In partea a doua a zilei poți avea parte de o atitudine pozitiva din partea celor din jur, care iți va aduce liniște mentala. Taur…

- Fenomene spectaculoase pe cer in luna iunie: Toate planetele se pot vedea pe cerul de dimineața In luna iunie toate planetele se pot vedea pe cerul de dimineața. Trei se vad ușor, Saturn, Marte și Jupiter, iar doua, Venus și Mercur, destul de greu, foarte aproape de orizont, in crepuscul. Luna iunie…

- Litoralul tarii noastre a cunoscut in ultimii ani o ascensiune foarte impresionanta, intampinand turistii veniti din toate colturile lumii cu locuri de cazare de top, servicii oferite la cel mai inalt nivel de profesionalism, o multitudine de activitati specifice sezonului estival si peisaje de vis.…