Susținut de PNL, deși era plecat din USR, Nicușor Dan este pe cale sa piarda sprijinul liberalilor. Aceștia i-au trast 10 masuri urgente pentru a-l susține in continuare pe primarul Capitalei. campania electorala și i-a susținut activitatea sa ii evalueze performanța la jumatatea mandatului, in fața bucureștenilor. Daca va dori in continuare sprijinul PNL București, Primarul General va indeplini pana la data de 31 iulie 2023 indicatorii de realizare prezentați mai jos”, se arata in comunicatul liberalilor. Aceștia susțin ca obiectivele țin exclusiv de performanța administrativa, sunt realiste…