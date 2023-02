Dupa ce recent s-a aflat ca liberalii bucureșteni ii cer lui Nicușor Dan sa rezolve 10 teme prioritare ale Capitalei, in termen de șase luni, daca edilul mai vrea sa se bazeze in continuare pe sprijinul PNL, fosta șefa de la Primaria Generala a reacționat. Gabriela Firea susține ca „multe proiecte din acest Decalog al […] The post „Decalogul” liberalilor pentru Nicușor Dan. Firea reacționeaza tranșant: Multe proiecte au fost blocate chiar de ei! first appeared on Ziarul National .