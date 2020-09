Stiri pe aceeasi tema

- Școala incepe din 14 septembrie cu totul altfel fața de orice an cel puțin din ultimii 30 de ani. Elevii și profesorii au inca multe intrebari nelamurite, unii parinți spun ca se tem pentru dezvoltarea psihica a copiilor. Psihoterapeutul Gaspar Gyorgy vorbește in direct la Adriana Nedelea LA FIX despre…

- Redeschiderea școlilor din aceasta toamna poate duce la o creștere substanțiala a cazurilor de imbolnavire cu SARS-CoV-2 mai ales in randul parinților și al bunicilor, spune Emilian Imbri, managerul spitalului Victor Babeș din București.

- Normele elaborate de Ministerul Sanatații pentru inceperea anului școlar sunt aceleași de acum o luna și jumatate, spun reprezentanții Federației Naționale a Asociațiilor de Parinți. Aceștia arata ca totul este o bataie de joc și ca este imposibil sa pregatești școlile in doar 3 saptamani și fara niciun…

- Noul coronavirus a schimbat radical activitatea spitalelor care nu trateaza Covid-19. Bolnavii de cancer sunt, poate, cei mai afectați. Diagnosticul intarzie, la fel tratamentul și intervențiile chirurgicale. Cel mai mare centru oncologic din Romania și-a redus activitatea la jumatate din cauza noilor…

- Restricțiile impuse de autoritați in pandemie au lovit in micuții din Romania, in special in cei defavorizați. Viata pentru copiii din mediul rural s-a inrautatit mult in perioada epidemiei, arata o cercetarea a World Vision Romania. Peste 60% dintre parinti nu au lucrat, iar 40% dintre ei nu au…

- Specialiștii consultați de Libertatea ofera sfaturi financiare pentru a depași mai ușor criza economica pe care o traversam. In continuare, la ce ar trebui sa te aștepți, ce ar trebui sa eviți și ce ai de facut pentru o viața mai buna in acest context dificil.Romania este țara europeana in care doar…

- Un medic de la Serviciul Ambulanța Olt și un polițist de la Inspectoratul Județean de Poliție Olt au murit in urma infecției cu coronavirus. Informația a fost confirmata de Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența.