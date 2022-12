Stiri pe aceeasi tema

- Cum prepari untul de arahide acasa. Rețeta este foarte simpla. Untul de arahide e delicios și poate fi consumat și dimineața, atunci cand ne dorim o masa rapida, sanatoasa, dar și sațioasa. Daca nu mai vrei sa cumperi unt de arahide din comerț insa, il poți prepara foarte simplu acasa, cu doar cateva…

- Din 20 decembrie, restaurantele vor trebui sa afișeze lista de ingrediente și aditivii folosiți in preparate, potrivit unui ordin al președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu.

- Dincolo de cariera ei in televiziune, Octavia Geamanu e fericita cu viața ei personala, e casatorita cu artistul Marian Ionescu și impreuna au un baiețel, pe Andrei. Intr-un interviu pentru unica.ro , prezentatoarea a vorbit despre familia ei și cum se descurca ea in rolul de gospodina. Octavia Geamanu…

- Traim intr-o epoca a vitezei, intr-un ritm rapid și presant, ceea ce face sa avem din ce in ce mai puțin timp la dispoziție pentru prepararea mancarii. De aceea, avem nevoie de electrocasnice eficiente și ușor de folosit care sa ne simplifice foarte mult activitațile culinare de zi cu zi și sa scurteze…

- Barbara Costello, cunoscuta sub numele de Babs, este bunica a opt copii și experta culinara din spatele brandului Brunch cu Babs. Iși impartașește ințelepciunea din bucatarie și rețetele tradiționale de familie pe rețelele sociale, acolo unde internauții se bucura de trucurile sale. Cum pastrezi untul…

- Folia de aluminiu nu este buna doar la impachetarea produselor, ci aceasta este foarte utila in trucuri care ajuta curațenia din casa sau la pastrarea produselor in stare normala in bucatarie. Ce se intampla daca pui folie de aluminiu in borcanul cu orez sau faina.

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, susține ca in multe restaurante din Romania meniul seamana mai degraba cu Codul Penal adnotat, consumatorul nefiind informat cu privire la produsele pe care le cumpara. Așa de exemplu, exista unitati care…

- Foarte multe ingrediente pe care le folosim zilnic in bucatarie pot fi intrebuințate in industria curațeniei, spun specialiștii. Gospodinele au gasit cateva trucuri geniale care te ajuta sa scapi de grasimea enervanta, ce se depune pe fundul tigailor. Tot ce trebuie sa faci este sa amesteci cateva prafuri.…