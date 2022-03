Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt neințelegeri in coaliție pe acest subiect. Din punctul nostru de vedere (PSD - n.red.), Ordonanța 114 nu ar fi trebuit niciodata sa fie abrogata. Si daca se abroga trebuia sa se puna ceva in locul ei. Ok, nu mai vrei sa mai plafonezi la acel nivel pretul energiei electrice. Da macar gradat. Adica…

- Noi informații despre creșterea fara precedent a facturilor la gaze și energie. Ce a declanșat, de fapt, acesta haos? Europarlamentarul Dan Nica a vorbit la Antena 3 despre scumpirea energiei care afecteaza atat Europa, cat și Romania. Potrivit acestuia, criza facturilor este in principal efectul a…

- Liderii coaliției au intrat la negocierile de marți seara, la Palatul Victoria, cu opinii divergente. E o intlanire care a durat 2 ore și nu au fost luate decizii ferme. Potrivit surselor Realitatea PLUS șefii coaliției au discutat despre renegocierea PNRR, marul discordiei din coaliție. Majorarea banilor…

- Masura în vigoare în Austria de la 1 ianuarie 2019 privind diminuarea alocațiilor pentru copiii nerezidenți ai lucratorilor din acest stat în funcție de costul mediu al vieții din țara de rezidența a copilului îi discrimineaza pe imigranți, a transmis joi avocatul general al…

- Nu mai este o noutate pentru nimeni ca mediul online s-a dezvoltat de la an la an, in Romania, dar si peste tot in lume. Din acest motiv, multe firme s-au orientat catre aceasta piata in expansiune, fie prin site-uri bine puse la punct, care le ajuta sa fie mai vizibile pe internet, fie prin crearea…

- Potrivit unui sondaj realizat de World Vision, 70% dintre parinți nu și-au vaccinat copiii mai mari de 12 ani și 20% au spus ca inca se mai gandesc. Doar 10% au raspuns ca și-au imunizat copiii, relateaza Realitatea PLUS.Cifrele sunt asemanatoare cand vine vorba de grupa de varsta 5-11 ani. In curand,…

- Romanii au aplicat de peste 12,6 milioane de ori la joburi in 2021, numarul candidaturilor depuse fiind cu 34% mai mare ca in 2019 si cu 5% mai mare ca in 2020, potrivit uneia dintre cele mai mari firme de recrutare din Romania.