- Credincioșii catolici au intrat in Postul Mare. Papa Francisc a oficiat slujba din Miercurea Cenusii la bazilica San Pietro. Mesajul Suveranului Pontif este - putinul impartit cu iubire nu se termina niciodata.

- Prin riturile penitențiale din Miercurea Cenușii, credincioșii romano-catolici și protestanți incep Postul Mare in 17 februarie 2021. Credincioșii greco-catolici și ortodocși incep Postul Mare in 15 martie. Cu aceasta importanta ocazie spirituala, papa Francisc a transmis un mesaj de pregatire pe tema…

- In anul 2021, Pastele ortodox pica pe 2 mai, in timp ce Pastele catolic pica pe 4 aprilie. Postul Sfintelor Pasti in acest an va fi in perioada 15 martie – 01 mai. Crestinii numesc acest post si Postul Mare, care dureaza 40 de zile, la care se adauga si Sapamana Patimilor. Lasatul secului de […] Citește…

- Anul acesta, Paștele catolic se sarbatorește pe data de patru aprilie, insa pana atunci trebuie sa știm cand este Miercurea Cenușii, dar și cand incepe postul Paștelui, zile respectate cu strictețe de mulți dintre credincioși romano-catolici.

- Ziarul Unirea Cand incepe Postul Mare al Paștelui Catolic și Ortodox 2021. Care sunt diferențele celor doua dogme Paștele 2021 • Cand incepe Postul Mare al Paștelui Catolic și cel Ortodox in anul 2021. Care sunt diferențele celor doua dogme Paștele ortodox 2021 este in data de 2 mai, iar Paștele catolic…

- Cu restricții și fara procesiune la Raul Buzau, creștinii ortodocși și catolici celebreaza astazi Botezul Domnului in apa Iordanului sau Epifania și se purifica cu Agheazma Mare. In fiecare an, pe 6 ianuarie, creștinii ortodocși și catolici celebreaza Botezul Domnului, sau Teofania ori Epifania,…

- Conform calendarului ortodox, miercuri, pe 9 decembrie este zi de mare sarbatoare! Anual, la aceasta data, creștinii sarbatoresc Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sfanta Ana. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești astazi!