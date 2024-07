Deca: „Nu cred ca integritatea Bacalaureatului a fost afectată de apariția subiectelor după ce copiii se află în sălile de examen” Ministrul Educației Ligia Deca a catalogat drept „regretabila” apariția in spațiul public a subiectelor primite de candidații de la Bacalaureat 2024 la scurt timp dupa inceperea probelor scrise, dar spune ca nu crede ca acest fenomen afecteaza integritatea examenului.Intrebata in conferința de presa de luni, 8 iulie, in care a anunțat rezultatele sesiunii iunie-iulie a Bacalaureatului, cat de sigur este acest examen in condițiile in care subiectele apar pe internet la 20 de minute de la inceperea probei, Ligia Deca a raspuns: „Acest fenomen fotografierii subiectelor și mediatizarii ulterioare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

