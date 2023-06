Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat, duminica dupa ședința de Guvern, ca inscrierile la examenele de Bacalaureat și Evaluare Naționala se prelungesc cu inca 3 zile, fața de data anunțata anterior, de 13 iunie. Perioada de incheiere a situațiilor școlare pentru clasele a VIII-a, a XII-a sau clasa a XIII-a la seral și frecvența redusa […] The post Deca: inscrierile la Bacalaureat și Evaluarea Naționala se prelungesc cu inca 3 zile. Calendarul examenelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .