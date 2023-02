Stiri pe aceeasi tema

- Liceele pedagogice si universitatile vor forma profesorii pentru invatamant primar, iar masteratul didactic va fi generalizat, urmand sa se acorde o bursa lunara egala cu salariul mediu brut pentru cei inscrisi in program, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Ligia Deca, care a…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, prezinta luni, intr-o conferinta de presa, proiectele legilor Educatiei, despre care afirma ca au beneficiat de un amplu proces de consolidare, au sprijinul politic al coalitiei. ”Am ajuns in acest punct mult asteptat de catre noi cat sunt convinsa de intreaga comunitate…

- Bani in plus sau prima de instalare pentru profesorii care merg sa predea la sate. Planurile ministerului Ministerul Educației are in plan acordarea unor prime de instalare sau creșteri de salarii pentru profesorii din zonele dezavantajate. Precizarile au fost facute luni, de ministrul Educației, Ligia…

- „Alt punct a fost cel legat de legile educatiei si au fost prezentate concluziile la nivelul doamnei ministru si Comisiei de specialitate din PNL. Au fost supuse aprobarii aceste proiecte, astfel incat la viitoarea dezbatere in coalitie sa putem sustine proiectele de lege asa cum arata ele in forma…

- Alphabet Inc., compania-mama a Google , elimina nu mai puțin de 12.000 de locuri de munca, așa cum se arata intr-o notificare trimisa staff-ului de catre CEO-ul Sundar Pichai. Anunțul vine la foarte puțin timp dupa ce Microsoft a anunțat decizia de a da afara 10.000 de angajați, și marcheaza astfel…

- Propunerea dublei admiteri la liceu cu un examen separat de Evaluarea Naționala nu este bine primita de elevi. Doar in București și Ilfov s-au strans 600 de semnaturi intr-o singura zi, intr-o petiție lansata de elevi prin care cer Ministerului eliminarea examenului pentru admiterea la liceu. Prea mult…

- Ministrul a finalizat draftul Legilor Educatiei si l-a prezentat pentru prima data liderilor din coalitia de guvernare. Daca fostul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu, propunea un Bacalaureat cu o singura proba pentru toate materiile, Ligia Deca vrea acum o proba scrisa și una orala, separat, doar…

- In sistemul romanesc de invatamant, ce azi e sigur, maine se schimba, spre disperarea elevilor si a profesorilor. Bacalaureatul si admiterea la liceu vor suferi modificari majore. Ministrul a finalizat draftul Legilor Educatiei si l-a prezentat pentru prima data liderilor din coalitia de guvernare.…