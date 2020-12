Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Trendul descendent al numarului cazurilor active, se menține, la nivel județean. Cate persoane infectate cu COVID-19 sunt in județul Alba In județul Alba, numarul de cazuri active de infectare cu noul coronavirus este pe un trend descendent, astazi, inregistrandu-se o scadere a numarului…

- Ziarul Unirea Trend descendent al numarului de cazuri active, la nivel județean. Cate persoane infectate cu COVID-19 sunt in județul Alba In județul Alba, numarul de cazuri active de infectare cu noul coronavirus este pe un trend fluctuant, astazi, inregistrandu-se o scadere a numarului de persoanelor…

- Ziarul Unirea Trendul fluctuant al numarului cazurilor active, la nivel județean, ramane constant. Cate persoane infectate cu COVID-19 sunt in județul Alba In județul Alba, numarul de cazuri active de infectare cu noul coronavirus este pe un trend fluctuant, astazi, inregistrandu-se o scadere a numarului…

- Ziarul Unirea Trendul fluctuant al numarului cazurilor active, se menține, la nivel județean. Cate persoane infectate cu COVID-19 sunt in județul Alba In județul Alba, numarul de cazuri active de infectare cu noul coronavirus este pe un trend fluctuant, astazi, inregistrandu-se o scadere a numarului…

- Ziarul Unirea Trend fluctuant al numarului de cazuri active, la nivel județean. Cate persoane infectate cu COVID-19 sunt in județul Alba In județul Alba, numarul de cazuri active de infectare cu noul coronavirus este pe un trend fluctuant, astazi, inregistrandu-se o scadere a numarului de persoanelor…

- Ziarul Unirea Creștere a numarului de cazuri active, la nivel județean. Cate persoane sunt infectate cu COVID-19 sunt in județul Alba In județul Alba, numarul de cazuri active de infectare cu noul coronavirus este pe un trend fluctuant, astazi, inregistrandu-se o scadere a numarului de persoanelor infectate.…

- Ziarul Unirea SCADERE a numarului de cazuri active, la nivel județean. Cate persoane infectate cu COVID-19 sunt in județul Alba In județul Alba, numarul de cazuri active de infectare cu noul coronavirus continua pe un trend ascendent in aceasta saptamana, inregistrand un trend ascendent. In ultimel…

- Ziarul Unirea RECORD al cazurilor active de COVID-19, la nivel județean. Cate cazuri active sunt in județul Alba In județul Alba, numarul de cazuri active de infectare cu noul coronavirus continua pe un trend ascendent in aceasta saptamana, inregistrand un trend ascendent. In ultimele trei zile, numarul…