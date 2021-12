Stiri pe aceeasi tema

- Pe 22 decembrie 2021, la ora 10.00, Ministerul Mediului da startul Programului Casa Verde Fotovoltaice. Valoarea disponibila este de peste 250 de milioane de lei. “Incepand cu data de 22 decembrie 2021, ora 10:00, persoanele fizice interesate sa se inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice se pot…

- UPDATE: ”S-a aprobat! In sedinta de Guvern de astazi am adoptat Hotararea de Guvern conform careia putem combate importul ilegal de deseuri in Romania. Romania nu poate fi groapa de gunoi a Europei”, a transmis, vineri seara, ministrul Mediului. Tanczos Barna afirma ca, tinand cont de faptul ca legislatia…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a suplimentat bugetele Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus cu cate 300 de milioane de lei fiecare, se mentioneaza intr-un comunicat remis miercuri de institutia coordonata de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. Sumele vor fi utilizate in acest an doar…

- Comunele, orașele și municipiile din Romania se pot inscrie, incepand de joi, in Programul Iluminat Public Ecologic, care dispune de fonduri de 500 milioane lei, anunța Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor. Suma maxima ce poate fi accesata este de doua milioane lei in cazul comunelor, 5-6 milioane…

- “Incepand de astazi, comunele, orasele si municipiile din Romania se pot inscrie in Programul Iluminat Public Ecologic. Astfel, unitatile administrativ-teritoriale care doresc participarea in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public isi pot crea…