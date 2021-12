Debutează Programul Casa Verde Fotovoltaice. Bugetul disponibil, peste 263 milioane de lei Programul Casa Verde Fotovoltaice debuteaza, miercuri, de la ora 10.00. Bugetul disponibil depaseste 263 milioane de lei, iar aplicatia va permite inscrierea in limita a 150% din valoarea alocata fiecarei regiuni. ”Incepand cu data de 22 decembrie 2021, ora 10:00, persoanele fizice interesate sa se inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice se pot adresa instalatorilor […] The post Debuteaza Programul Casa Verde Fotovoltaice. Bugetul disponibil, peste 263 milioane de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

