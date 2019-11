Debutează a XVIII-a ediție a UniFEST, festivalul organizat de Uniunea Studenților din România Studentii din 12 centre universitare vor beneficia de 5.000 de bilete gratuite la spectacole de teatru si film in cadrul celei de-a XVIII-a editii a festivalului national UniFEST, organizat de Uniunea Studentilor din Romania. „UniFEST este un eveniment devenit deja traditie pentru toti studentii, care se desfasoara la nivel national, mai precis in 12 centre universitare din toata tara prin intermediul celor 110 asociatii membre ale Uniunii Studenților din Romania. Anul acesta, festivalul se desfasoara in perioada 8-18 noiembrie. Debuteaza prin conferinte de presa simultane in Bucuresti, Iasi,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit foodpanda.ro, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, vanzarile de preparate vegane au crescut de 6 ori in ultimul an și de 40 de ori fața de anul 2017. Pentru anul viitor, compania estimeaza o creștere cu circa 50% a vanzarilor din segmentul preparatelor vegane. Pe primul loc…

- Urmeaza cateva zile in care temperaturile scad si va fi frig in toata tara. La munte va ninge. Marti se mentine vremea frumoasa si se anunta maxime de 16 grade in Moldova, 12 in Maramures, 16 in Crisana, 17 in Transilvania, 20 in Banat, 22 in Oltenia, 20 in Muntenia si 18 grade in Dobrogea. In Bucuresti,…

- "Surpriza acestei conferinte de presa, gazduita de Camera de Comert Industrie si Navigatie (CCINA) Constanta o constituie initiativa pusa in practica de Agentia Paralela 45, de a deschide pentru prima data o linie charter directa cu Antalya, de pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu. Pe…

- Un numar de 17 universitati romanesti sunt prezente in primele 300 de universitati in QSc GB University Ranking 2020 – Emerging Europe & Central Asia, informeaza AGERPRES . Universitatea “Babes-Bolyai” se afla pe locul 40, Universitatea din Bucuresti ocupa locul 42, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”…

- Un numar de 17 universitati romanesti sunt prezente in primele 300 de universitati in QSc GB University Ranking 2020 - Emerging Europe & Central Asia, arata Agerpres. Cea mai bine clasata este ”Babeș- Bolyai” din Cluj, urmata de Universitatea din București și ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Universitatea…

- Incepand cu 2020, Paralela 45 va opera un charter din Constanta cu destinatia Antalya. Celelalte zboruri spre Antalya sunt programate din Bucuresti, Cluj-Napoca, Arad, Timisoara, Oradea, Baia Mare, Targu Mures, Suceava, Iasi, Bacau si sunt realizate cu avioanele companiilor Corendon si SunExpress. Potrivit…

- Turoperatorul Paralela 45 estimeaza ca va incheia anul cu un volum de vanzari de 70 de milioane de euro, in crestere cu 20% fata de anul trecut si anunta ca a lansat programul early booking pentru sezonul 2020, cu reduceri de pana la 40% si zboruri noi spre Turcia. ”Antalya va ramane vedeta…

- Marti, doar in Muntenia, Oltenia si Dobrogea. Vor fi maxime de 34 grade in Moldova, 30 in Maramures, 29 in Crisana, 33 in Transilvania, 31 in Banat, 35 in Oltenia, 36 in Muntenia si 35 de grade in Dobrogea. Iata maximele de marti in alte orase din tara: Iasi: 31 grade Brasov: 28 grade Oradea: 27 grade…