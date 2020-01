Stiri pe aceeasi tema

- Pe 10 decembrie 2019 a avut loc Conferinta finala a Proiectului CNFIS-FDI-2019-0045 „Strategii inovative de consiliere si orientare in cariera” (SICOC). Proiectul a fost finantat din Fondul de Dezvoltare Institutionala, Domeniul 1: Cresterea echitatii sociale, in vederea incluziunii sociale si sporirea…

- La Școala Gimnaziala nr.1 din stațiunea Slanic-Moldova s-a desfașurat o prima etapa a proiectului Erasmus+ ,,Improve your basic skills through art”, la care participa elevi și cadre didactice de la școli din Slanic-Moldova, Hafnarfjordur (Islanda) și Lotz (Polonia), reprezentanți ai Inspectoratului…

- Unirea Bucovinei cu Romania s-a realizat dupa o serie de evenimente politice si militare de dupa terminarea Primului Razboi Mondial, care au culminat cu votarea in unanimitate de catre Congresul General al Bucovinei, reunit in Sala Sinodala a Palatului Mitropolitan din Cernauti, pe data de 15/28 noiembrie…

- Pentru prima oara in ultimii 50 de ani, patru unitați școlare vor avea cabinete stomatologice moderne dotate cu scaune stomatologice noi. Primele doua scaune au fost deja montate la Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri” și la Școala Gimnaziala ,,Al. I. Cuza”. Vechile scaune stomatologice din aceste…

- In perioada 17-21 noiembrie 2019 , Colegiul Național de Arta „George Apostu” este gazda partenerilor din cinci țari implicate intr-un proiect Erasmus+: Polonia, Grecia, Spania, Portugalia, Italia. Activitațile au ca tema majora predarea prin intermediul mijloacelor IT și artistice de expresie versus…

- Colegiul Național de Arta din Bacau este partener intr-un proiect ERASMUS + adresat in mod deosebit disciplinelor Matematica și Științe. Obiectivele proiectului se refera la creșterea nivelului de educație, invațarea prin colaborare elev-profesor, descoperirea abilitaților de invațare/lucru in echipa,…

- Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu” a fost in perioada 6-9 noiembrie 2019 gazda primei intalniri internaționale din cadrul proiectului Erasmus+ „Campus Stellae for Europe”, nr. 2019-1-ES01-KA229-064905_3. Proiectul este finanțat de catre Comisia Europeana, are valoarea totala de 121.479 euro, din…

- In perioada octombrie 2019 – septembrie 2021, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacau va implementa, alaturi de alti 5 parteneri europeni, un proiect de schimb interscolar Erasmus+, de tip actiune cheie 2, parteneriate strategice in domeniul educatiei scolare. Proiectul este intitulat „Mobile…