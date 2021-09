Stiri pe aceeasi tema

- Înaintea acestei întâlniri, selecționerul Mirel Radoi a atras atenția ca Liechtenstein poate fi un adversar dificil, mai ales daca „tricolorii” vor crede ca simpla prezența pe gazon le va asigura victoria. Mirel Radoi nu se poate…

- Dorin Rotariu, 26 de ani, a fost testat pozitiv la coronavirus inaintea meciului cu Liechtenstein, programat duminica, 5 septembrie pe Arena Nationala (ora 21.45, Pro TV), in prelimininariile CM 2022, si a parasit cantonamentul primei reprezentative de la Mogosoaia, a informat FRF . Toți ceilalți jucatorii…

- Nicolae Stanciu a declarat, joi seara, dupa meciul cu Islanda, ca a fost sansa unei revanse dupa esecul inregistrat in urma cu aproape un an in fata islandezilor. Anul trecut, in octombrie, Islanda trecea de Romania in semifinalele play-off-ului pentru EURO 2020, cu 2-1. Stanciu a inscris al doilea…

- Dennis Man a deschis scorul in victoria Romaniei din Islanda, iar dupa meci, jucatorul legitimat la Parma, a declarat ca este increzator pentru urmatoarele meciuri. “Sunt trei puncte importante, ne bucuram ca am reusit sa le luam, suntem foarte fericiti. Am reusit sa inscriu cu dreptul, ma bucur,…

- Naționala de fotbal a Romaniei s-a impus, joi, in Islanda, cu 2-0, in etapa a IV-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, dar Mirel Radoi are și motive de tristețe. Selecționerul s-a plans de accidentari. “Chiar daca deocamdata nu am realizat mare lucru, a fost o victorie mare și e și…

- Nicolae Dica, antrenorul secund al naționalei de fotbal a României, a fost depistat pozitiv cu Covid-19. Fostul fotbalist nu va putea fi prezent la meciurile primei reprezentative de la începutul lunii septembrie.Nicolae Dica a ieșit pozitiv la testare și a intrat în izolare…