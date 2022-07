Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele confruntari ale rundei inaugurale din SuperLiga de fotbal au avut loc luni, 18 iulie: FC Botoșani – Chindia Targoviște 3-2 și Petrolul Ploiești – FC Voluntari 0-1 (FOTO, gol marcat de Daniel Florea din penalty, in minutul 90+2). Va reamintim ca SuperLiga, noua denumire a Ligii I de fotbal –…

- FC Voluntari a invins-o pe nou-promovata Petrolul Ploiesti cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, in deplasare, in ultimul meci din prima etapa a Superligii de fotbal, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Dupa ce a trimis deja, cu titlu de imprumut, cațiva jucatori in ligile 3 și 2, noua prim-divizionara FC Petrolul Ploiești s-a mai desparțit, tot pentru un sezon, de inca doi. Ambii merg in al treilea eșalon; unul in Romania, iar altul in… Turcia. Mai cunoscutul Alexandru Saim Tudor (foto sus), care…

- Federatia Romana de Fotbal a publicat clasamentul actualizat al Academiilor de Fotbal din Romania, pe anul 2022. Farul a primit cea mai mare nota. FCU Craiova si Hermannstadt nu au indeplinit punctajul necesar si vor fi amendate cu cate 100.000 de lei. Farul Constanta, clubul lui Gica Hagi, s-a clasat,…

- Pana la startul Superligii, Comisia Centrala a Arbitrilor va prezenta tuturor echipelor participante informațiile necesare pentru primul sezon cu asistența video. Alexandru Deaconu, manager VAR in Romania, s-a intalnit deja cu jucatorii și staff-urile mai multor echipe din prima liga - CS Mioveni, FCSB,…

- Formatul competitional va fi ca in sezonul trecut.Tragerea la sorti a tintarului pentru sezonul 2022 2023 din prima divizie de fotbal din Romania a avut loc astazi, stabilindu se programul celor 30 de etape din sezonul regular.Noul sezon va debuta pe 15 iulie, cu 16 echipe la start.Noua denumire a competitiei…

- Invitat de președintele Federației de Fotbal din Republica Moldova, Leonid Oleinicenco (foto sus, in dreapta), vezi facsimilul postat de colegii de la www.stiriactuale.ro, președintele executiv al FC Petrolul Ploiești, Costel Lazar (foto sus, in stanga), a fost, alaturi de omologul din Romania a celui…

- Momentul controversat care a avut loc aseara la finala Cupei Romaniei la fotbal dintre Sepsi Sfantu Gheorghe și FC Voluntari, cand fanii echipei covasnene s-au intors cu spatele in momentul intonarii imnului Romaniei este o consecința a faptul ca autoritațile statului, in special Ministerul de Interne…