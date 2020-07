Federatia Romana de Fotbal a anuntat stadioanele pe care se vor disputa primele doua partide ale Romaniei de pe teren propriu din Liga Natiunilor, in septembrie si octombrie. UEFA urmeaza sa valideze optiunile, noteaza frf.ro, potrivit news.ro.

In 4 septembrie, tricolorii pregatiti de Mirel Radoi vor debuta in grupa din Liga Natiunilor, pe teren propriu, in fata Irlandei de Nord. Partida urmeaza sa se dispute pe Arena Nationala, cu incepere de la ora 21:45.

Vor urma doua deplasari, in Austria (7 septembrie) si Norvegia (11 octombrie), apoi tricolorii vor juca acasa cu Austria, la Ploiesti,…