Meciul CS Mioveni - FC U Craiova 1984, din Superliga, a inceput cu o intarziere de aproximativ 30 de minute din cauza unor probleme la nocturna.

- Guilherme Garutti (28 de ani), fundașul central de la Mioveni, a oferit un interviu pentru Libertatea in care a vorbit despre viața sa in Romania. CS Mioveni - FCU Craiova se joaca azi, de la 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport Stoperul…

- Azi, 1 octombrie, de la ora 19, in etapa a 12-a din Superliga de fotbal, CS Mioveni are un meci dificil cu FCU Craiova. A recunoscut asta și antrenorul Flavius Stoican, care spune, totuși, ca ”jucam acasa și avem un moral bun dupa victoria din Cupa Romaniei, in care am marcat patru goluri. Este foarte…

- Rivalele de o viața, CFR Cluj și U Cluj, au cazut in grupa C a Cupei Romaniei. Vineri au avut loc tragerile la sorți a grupelor Cupei Romaniei.Grupele Cupei Romaniei: Grupa A: Sepsi, FC Voluntari, U Craiova 1948, Petrolul Ploiești, Dinamo, Unirea SloboziaGrupa B: FCSB, FC Botoșani, Mioveni, UTA Arad,…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a prefațat meciul de sambata cu FCU Craiova, care va avea loc la Tg. Jiu. FCU Craiova - Rapid, meci din etapa 10 a SuperLigii, va incepe la ora 21:30, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de PrimaSport, DigiSport și OrangeSport. ...

- FCU Craiova l-a imprumutat pe Vladislav Blanuța, un atacant moldovean in varsta de 20 de ani, venit de la Pescara, din Serie C. Adrian Mititelu continua cu transferurile de profil ofensiv la FCU Craiova. Dupa ce a platit 250.000 de euro pentru nigerianul Jibril Ibrahim, astazi a rezolvat imprumutul…

- FCSB - FCU Craiova | Joonas Tamm (30 de ani), fundașul central al roș-albaștrilor, a deschis scorul pe Arena Naționala in minutul 47. Estonul a intrat la pauza pe teren! Rachid Bouhenna a fost nesigur pe parcursul primei reprize și n-a mai revenit de la cabine. Posibil ca algerianul sa se fi confruntat…

- Managerul general al echipei FCSB, Mihai Stoica, este de parere ca vicecampioana ar fi putut caștiga meciul cu U Cluj daca Sorin Șerban nu ar fi fost pe teren. In minutul 4, Sorin Serban, titularizat in absenta lui Radunovic, l-a faultat tare pe Remacle. Serban a fost inlocuit la pauza. ”E inexplicabil…