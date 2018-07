Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Dulgheru a invins-o pe Kristyna Pliskova, cu 6-4, 1-6, 6-2. In turul II, Alexandra Dulgheru va juca contra castigatoarei dintre Johanna Larsson si Venus Williams. Tot luni, Sorana Cirstea s-a calificat in turul secund, dupa 7-5, 6-3 cu Magdalena Rybarikova, cap de serie numarul…

- Sorana Cirstea a dat start surprizelor la Wimbledon 2018, cu o evolutie fantastica. Sorana este prima romanca ajunsa in turul doi la Wimbledon 2018, dupa ce a trimis-o acasa pe Magdalena Rybarikova, cap de serie numarul 19, semifinalista la Wimbledon in anul 2017. Sportiva din…

- Organizatorii de la Wimbledon au anunțat programul primei zile a intrecerilor din cadrul celui de-al treile turneu de Grand Slam al anului. Ziua de luni va fi una plina pentru jucatoarele din Romania, Alexandra Dulgheru, Sorana Cirstea, Irina Camelia Begu, Mihaela Buzarnescu și Elena Gabriela Ruse urmand…

- Tenisul feminin romanesc traverseaza o perioada fasta! Dupa ce Simona Halep a urcat in varful ierarhiei mondiale si a reusit performante extraordinare, multe alte sportive din Romania au luat de exemplu acest lucru si au ajuns in top 100 mondial. Tenisul feminin romanesc confirma și la Wimbledon, cel…

- Romania will have first-ever eight players on a main singles board of a Grand Slam tournament, namely Wimbledon, after Alexandra Dulgheru and Elena-Gabriela Ruse qualified on Thursday by the victories clinched in the last tour of the preliminary phase. Romania already had six players in the…

- Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Sorana Cirstea, Monica Niculescu si Ana Bogdan au fost acceptate direct pe tabloul principal, in timp ce Gabriela Ruse si Alexandra Dulgheru au trecut de ultima runda a calificarilor. Simona Halep, SURPRIZA la LONDRA. Cu ce mare campion s-a antrenat…

- Prima reacție a Mihaelei Buzarnescu, dupa injuraturile de ieri. Ce va face la Wimbledon? ”Simt durere la umar”. Meciul cu Jelena Ostapenko, de azi, din optimile de finala de la Eastbourne, a aratat o Mihaela Buzarnescu mai puțin decisa decat ieri, contra olandezei Kiki Bertens. Favorita 5 s-a impus…

- Sorana Carstea a parasit din primul tur turneul WTA de la Eastbourne (Anglia), dotat cu premii de 917.664 dolari. Jucatoarea romana de tenis a fost eliminata, duminica, de rusoaica Anastasia Pavliucenkova cu 2-6, 7-5, 6-4. Sorana Cirstea, 28 ani, nr. 49 mondial, paraseste turneul cu un cec de 3.840…