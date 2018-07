Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de polo pe apa a Romaniei a fost surclasata de selectionata Statelor Unite, cu scorul de 12-1 (2-0, 3-0, 3-1, 4-0), sambata, in ultimul sau meci din cadrul turneul international Benu Kupa, de la Budapesta. Unicul gol al tricolorilor a fost reusit de Vlad Georgescu. Pentru americani au inscris…

- Turneul amical se desfasoara la Budapesta si reuneste la start Ungaria, Romania, Australia si SUA. Din lotul deplasat de selectionerul Dejan Stanojevic fac parte si doi jucatori legitimati la CSM Digi Oradea, Robert Gergelyfi si Levente Vancsik. Singurul poloist originar din Oradea covocat…

- CSU Suceava va avea un reprezentant la Campionatul European de handbal masculin rezervat echipelor de tineret (sub 20 de ani). Portarul echipei locale, Eduard Duman, a fost convocat de selectionerul Sandu Iacob pentru competitia programata intre 19 si 29 iulie, la Celje, in Slovenia. Romania va evolua…

- Echipele naționale U18 ale Romaniei se pregatesc, la Costinești, pentru participarea la Campionatul European de beach handball din Muntenegru. Lotul masculin este coordonat de antrenorul constanțean Aihan Omer, actualul director al Academiei HC Dobrogea Sud. Fostul selecționer al tricolorilor, care…

- Handbalista echipei nationale a Romaniei, Cristina Neagu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste sa castige meciurile cu Austria si Portugalia, ultimele din preliminarii, si sa se califice la Campionatul European din Franta de pe primul loc al grupei. „Vreau sa castigam ambele…

- Nationala masculina de hochei pe gheata a Romaniei a invins Croatia cu scorul de 7-3 (2-0, 2-1, 3-2), sambata, la Kaunas (Lituania), si si-a asigurat mentinerea in Grupa B a Diviziei I a Campionatului Mondial 2018.Tricolorii erau obligati sa castige pentru a evita retrogradarea in al patrulea esalon…

- Reprezentativa Romaniei va disputa un meci amical cu nationala Finlandei, la 5 iunie, pe teren propriu, informaza FRF conform News.ro . Federatia nu precizeaza locul si ora de incepere a partidei, acestea urmand sa fie stabilite. Tricolorii ocupa in acest moment locul 32 in clasamentul FIFA, in timp…

