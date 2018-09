Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Falticeni, Catalin Coman, deputatul Alexandru Radulescu și viceprimarul Constantin Bulaicon au participat, astazi, la deschiderea noului an școlar de la trei licee, patru școli gimnaziale, șapte gradinițe și o gradinița speciala. In cuvantul sau, primarul Catalin Coman a ținut sa le mulțumeasca…

- Portile unitatilor de invatamant se deschid. Pe parcursul intregii zile, politistii din Dambovita vor actiona in sistem integrat pentru desfasurarea in siguranta a festivitatilor specifice inceputului anului scolar. Incepand cu data de 10 septembrie a.c., pentru prevenirea evenimentelor negative, fiecare…

- Noul an școlar 2018 – 2019 debuteaza luni, 10 septembrie 2018, in toate instituțiile de invațamant preuniversitar, prin festivitați care vor avea loc in colegiile, liceele și școlile gimnaziale, inclusiv din municipiul Aiud. Festivitațile in instituțiile de invațamant preuniversitar din municipiul Aiud,…

Azi s-a produs un nou accident in zona intersecției care asigura intrarea inspre magazinul Kaufland din Turda. Doua autoturisme, un Opel și un BMW, s-au tamponat, datorita nerespectarii regulilor de...

- Informarea privind infracțiunile comise in mediul școlar preuniversitar, in județul Arad, in anul școlar 2017-2018, intocmita de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad, scoate la iveala date triste și ingrijoratoare deopotriva. Peste doua sute de școli și gradinițe nu sunt supravegheate video…

Recent administrația locala turdeana a montat un nou set de camere video de supraveghere in cadrul unui obiectiv intens frecventat de locuitorii orașului, piața centrala.

Structura anului scolar 2018-2019 cuprinde data la care incepe scoala, precum si vacantele stabilite si aprobate de Ministerul Educatiei. Potrivit Ministerului Educatiei, cursurile noului an scolar...

Persoana care a depozitat ilegal mobilier și moloz in zona strazii Calea Victoriei din Turda a fost depistata! A fost sancționata, dar și obligata sa incarce obiectele in autospeciala societații...