Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe hartii lipite pe uși și tot felul de alte inștiințari prin care datoricii erau somați sa-și achite datoriile catre operatorul de apa, s-a trecut la masuri mai drastice. Șase familii cu debite, mai mici sau mai mari, au avut decizii de debranșare sub supravegherea executorului.

- In varsta de 22 de ani, Sahar Tabar a devenit cunoscuta in toata lumea dupa ce cateva fotografii in care arata ca o "mireasa moarta" au devenit virale in mediul online. A facut mai multe interventii chirurgicale si a folosit make-up si photoshop pentru a soca! O recunosti? Asa arata inainte!

- Patru episcopi, zeci de preoti insotiti de credinciosi si persoane consacrate au purtat in procesiune, duminica, relicva Sfantului Papa Ioan Paul al II-lea pe strazile Capitalei. Procesiunea a pornit de la...

- Actrita Tamara Buciuceanu-Botez, care a murit pe 15 octombrie la varsta de 90 de ani, a fost inmormantata cu onoruri militare la cimitirul Sf. Vineri din Bucuresti. Zeci de oameni si colegi de breasla i-au adus un ultim omagiu celei supranumite „doamna comediei romanesti“.

- Echipaje ale Jandarmeriei, ISU-SMURD, Politiei si ICAS Brasov intervin miercuri dupa-amiaza pentru indepartarea unui urs a carui prezenta a fost semnalata in interiorul municipiului, intr-o zona adiacenta celei centrale, a informat IJJ Brasov.

- UPDATE: Conform reprezentanților IJJ Brașov ursul a ajuns in curtea unor localnici. - Știrea inițiala - Echipaje ale Jandarmeriei, ISU-SMURD, Politiei si ICAS Brasov intervin miercuri dupa-amiaza pentru indepartarea unui urs a carui prezenta a fost semnalata in interiorul…

- Pacientul a intrat, miercuri dimineața, cu o arma pe sectia de Cardiologie a spitalului Judetean "Mavromati" Botoșani. Mai multe echipaje de jandarmi, ambulanta dar si politistii echipati cu veste antiglont au ajuns la fața locului, potrivit monitorulbt.ro. Polițiștii s-au echipat cu veste antiglonț…