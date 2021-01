Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi confirmarea alegerii lui Joe Biden la Casa Alba in pofida unui "atac oribil" al sustinatorilor lui Donald Trump asupra Congresului american, relateaza AFP. "Condamnam cu tarie violenta fara precedent impotriva Congresului american",…

- Presedintele american Donald Trump a publicat un mesaj pe Twitter in care, de aceasta data, apara actiunile sustinatorilor lui care au patruns miercuri in Capitoliu si au vandalizat mai multe spatii. Ulterior, mesajul a fost sters.

- Presedintele in exercitiu al SUA Donald Trump a anuntat joi ca Marocul se angajeaza sa-si normalizeze relatiile cu Israelul, asa cum au facut deja recent alte trei tari arabe, Emiratele Arabe Unite, Bahreinul si Sudanul, relateaza AFP. Presedintele american a anuntat, de asemenea, pe Twitter,…

- Presedintele in exercitiu Donald Trump a recunoscut pentru prima data partial victoria lui Biden, duminica, intr-o serie de postari pe Twitter. El spune ca Biden „a castigat”, dar doar pentru ca alegerile au fost fraudate. Trump nu i-a rostit insa numele contracandidatului sau, relateaza Reuters.

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu crede ca președintele american Donald J. Trump nu se va lasa dus de la Casa Alba. ”Trump am ințeles ca ar fi vorbit cu niște generali ai armatei americane sa-l susțina in cazul in care contracandidatul sau Biden ar trece inaintea sa la numaratoarea voturilor. Insa…

- Donald Trump susține ca din datele pe care le deține o sa caștige Pennsylvania in 'stil mare'.„Caștigam Pennsylvania in stil mare, dar secretarul de stat tocmai a anunțat ca mai sunt milioane de buletine de vot de numarat”, a precizat Trump pe pagina sa de Twitter. Potrivit NY Times,…

- REZULTAT ALEGERI SUA 2020. Partidul Democrat va castiga patru sau cinci locuri suplimentare, conform predictiilor facute de cele trei televiziuni. Democratii detin in prezent 232 din cele 435 de mandate. Republicanii detin majoritatea in Senat, din ale carui mandate alegatorii s-au…