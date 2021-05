Deblocare ușă de apartament în Tudor Aseara, un copil cunoscut cu probleme psihice a ramas blocat in apartament, intr-un bloc din muncipiul Targu Mureș. Au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Targu Mureș. S-a patruns in apartament, unde l-au gasit pe copilul de circa 12 ani, conștient, cooperant. Acesta a fost preluat de echipajul medical pentru investigații medicale, informeaza ISU Mureș. Foto: Roman24. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

