Deblocare de usa la Constanta. Pompierii ISU au fost alertati

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina luni seara la un incendiu izbucnit la cladirea in care functioneaza Serviciul Public de Taxe si Impozite de pe bulevardul Tomis din municipiul Constanta. La fata locului…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina in zona food din City Park Mall, luni, 6 august. Din primele informatii, au luat foc hornurile din zona mentionata. ...

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina vineri, 3 august, la un incendiu care s a produs in localitatea Istria, din judetul Constanta. Din primele informatii, arde o liziera de salcam in localitatea mentionata. ...

- In urma precipitațiilor cazute ieri, pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bacau au intervenit pentru evacuarea apei din trei curți inundate, din satul Siretu (zona Siretu Deal), comuna Saucești, din doua curți inundate (curtea școlii și curtea unei gospodarii invecinate) in satul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au cautat si astazi trupul barbatului despre care se presupune ca ar fi disparut in Dunare in zona localitatii Cochirleni. Dupa ce ieri seara, dupa ce a fost data alarma pompierii au incercat sa il gaseasca…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina la Mangalia, in dreptul Spitalului Municipal, in ajutorul a trei persoane, in pericol de inec. Potrivit ISU Dobrogea la fata locului a intervenit Targa Mangalia,…

- In perioada 18 – 20 iunie 2018, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Neron Lupașcu” al județului Buzau organizeaza faza zonala a “Competitiei de Descarcerare si de Acordare a Primului Ajutor Calificat”, editia 2018. La aceasta competiție vor participa cele mai bune echipe de salvatori din cadrul…

- Patru locuinte din municipiul Ploiesti au fost evacuate, miercuri, din cauza unui muncitor neatent care a spart o conducta de gaze. La fata locului s-au deplasat de urgenta echipe ale Distrigaz, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si Electrica.