Debitul maxim al fluviului Dunarea se va situa peste mediile multianuale in lunile ianuarie si martie, in timp ce in februarie va fi usor sub medie, reiese din prognoza realizata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) pentru primele trei luni din 2022. Regimul hidrologic pe raurile interioare va fi, in general, la valori cuprinse intre 30 si 100% din mediile lunare, in perioada analizata. Astfel, in luna ianuarie 2022 regimul hidrologic se va situa in general la valori cuprinse intre 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe raurile din bazinele…