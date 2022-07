Debitul Dunării scade la 1.850 mc/s, de aproape trei ori sub media lunii iulie Debitul fluviului Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere pe parcursul saptamanii viitoare pana la valoarea de 1.850 metri cubi pe secunda (mc/s), situandu-se de aproape trei ori sub media multianuala a lunii iulie (5.350 mc/s), arata prognoza realizata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), valabila pana la 30 iulie 2022. Debitele vor fi in scadere si in aval de Portile de Fier. Pentru raurile din tara, debitele medii zilnice vor fi relativ stationare in perioada 24 – 30 iulie 2022. „Spre mijlocul intervalului de prognoza, sunt posibile cresteri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

