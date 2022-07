Debitul Dunării scade de aproape trei ori sub media lunii iulie Debitul fluviului Dunarii la intrarea in tara, sectiunea Bazias, va fi in scadere pe parcursul saptamanii viitoare pana la valoarea de 1.850 metri cubi pe secunda, de aproape trei ori sub media multianuala a lunii iulie, 5.350 mc/s, arata prognoza realizata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, valabila pana la 30 iulie 2022, informeaza Agerpres . Hidrologii au prognozat pentru luna iulie un debit maxim de 3.500 mc/s in cazul Dunarii, iar cel minim de 2.500 mc/s, in timp ce media lunii este de 5.350 mc/s, insa in prezent debitul Dunarii a scazut din cauza secetei si caldurii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

