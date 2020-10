Stiri pe aceeasi tema

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va creste pe parcursul saptamanii viitoare pana la valoarea de 7.400 metri cubi/secunda (mc/s), de aproape doua ori mai mare fata de media multianuala a lunii octombrie (3.850 mc/s), conform prognozei saptamanale realizate de Institutul National…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare cod portocaliu pe rauri din Constanța și Tulcea și o alta avertizare cod galben pentru rauri din alte 15 județe.Citește și: Ambasadorul SUA anunța o investiție RECORD a americanilor in Romania: Incepe…

- Debitul maxim al fluviului Dunarea se va situa peste mediile multianuale ale lunilor octombrie, noiembrie si decembrie, in timp ce regimul hidrologic pe raurile interioare va fi, in general, la valori cuprinse intre 30% si 80% din mediile lunare, dar si sub 30% in unele zone din tara, releva analiza…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de viituri, valabila pana vineri dupa-amiaza in opt bazine hidrografice. Conform hidrologilor, in intervalul 7 octombrie, ora 22:00 – 8 octombrie, ora 00:00, avand in vedere situatia hidrometeorologica…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va creste pe parcursul saptamanii viitoare pana la valoarea de 3.600 metri cubi/secunda (mc/s), dar se va situa sub mediile multianuale ale lunilor septembrie (3.800 mc/s) si octombrie (3.850 mc/s), conform prognozei saptamanale realizate de…

- Debitul apelor Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in crestere in urmatoarele trei zile, pana la valoarea de 4.200 metri cubi/secunda (mc/s), apoi in scadere usoara, in jurul valorii de 4.100 mc/s, situandu-se insa sub media multianuala a lunii august (4.300 mc/s), potrivit prognozei…

- Debitul maxim al fluviului Dunarea se va situa in luna august la nivelul mediei multianuale, peste medie in septembrie, iar in luna octombrie va fi sub valoarea medie prognozata de hidrologi, conform analizei pe trei luni realizate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).